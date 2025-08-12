क्या है BLA और मजीद ब्रिगेड, जिसे अमेरिका ने घोषित किया विदेशी आतंकवादी समूह?

अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसकी उग्रवादी शाखा मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार (11 अगस्त) को इस फैसले की घोषणा की। यह फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान लिया गया है। अमेरिका से इस फैसले से पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा होने वाला है। आइए BLA और मजीद ब्रिगेड के बारे में जानते हैं।

घोषणा अमेरिका ने क्या की है घोषणा? अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "आज, विदेश विभाग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसकी उग्रवादी शाखा मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) के रूप में नामित कर रहा है और मजीद ब्रिगेड को BLA के पिछले विशेष नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) पदनाम के साथ एक उपनाम के रूप में जोड़ रहा है।" अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "दोनों संगठनों के खिलाफ यह कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

समूह क्या है BLA संगठन? BLA की स्थापना साल 1970 में मानी जाती है। उस समय बलूचिस्तान के लोग अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1970 के दशक में पाकिस्तान में चले बड़े सैन्य अभियान में कई बलूच नेताओं का संगठनों का उत्पीड़न हुआ था। उसके बाद कई बलूच संगठनों ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना था। हालांकि, असल तौर पर BLA संगठन साल 2000 में तेजी से उभरकर सामने आया था और उसके बाद इसने बड़े हमले किए।

संस्थापक किसने की थी BLA की स्थापना? रिपोर्ट्स के अनुसार, BLA की स्थापना प्रमुख बलूच नेता मीर हबत खान मारी और उनके पुत्र नवाब खैर बख्श मारी ने की थी। नवाब ने बलूच लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में इसकी अगुवाई बशीर जेब कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय से ही आजाद मुल्क रहना चाहते थे। वर्तमान में BLA स्वतंत्र राज्य की मांग को लेकर पाकिस्तानी सरकार और सेना से संघर्ष कर रहा है।

संरचना कैसी है BLA की संरचना? BLA की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ गुप्त है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह समूह सेल-आधारित प्रणाली में काम करता है, जिसमें विभिन्न कमांडर बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में संचालन की देखरेख करते हैं। इसके लड़ाकों की संख्या हजारों में बताई जाती है और इस संगठन के पास सभी अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। BLA से जुड़े प्रमुख लोगों में असलम बलूच जैसे कमांडर शामिल हैं, जो 2018 में एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे।

धन BLA को कहां से मिलता है पैसा? BLA की फंडिंग अभी भी रहस्य है। विश्लेषक जबरन वसूली, तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत BLA को फंडिंग करता है, लेकिन इस पर लगातार सवाल उठते हैं। इधर, इस्लामाबाद स्थित द खुरासान डायरी के इम्तियाज बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान प्रांत में विशाल कोयला खदानों से होने वाली आय इस समूह का मुख्य आर्थिक स्रोत है और इसी के दम पर यह गतिविधियां संचालित करता है।

शाखा क्या है मजीद ब्रिगेड? मजीद ब्रिगेड को BLA की उग्रवादी शाखा माना जाता है। इसका नाम दो भाइयों (मजीद लैंगोव सीनियर और मजीद लैंगोव जूनियर) के नाम पर पड़ा है। मजीद सीनियर 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की क्वेटा की यात्रा के दौरान हत्या की कोशिश करते हुए मारा गया था, जबकि जूनियर 2010 में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारा गया था। उनके सम्मान में BLA ने एक आत्मघाती दस्ता बनाया था और उसका नाम मजीद ब्रिगेड रखा था।

जानकारी मजीद ब्रिगेड के पास है अत्याधुनिक हथियार वर्तमान में मजीद ब्रिगेड एक कुशल सशस्त्र समूह है और उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके पास आत्मघाती जैकेट बनाने के लिए C4 जैसे विस्फोटक भी हैं। इसने 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी हथियार और उपकरण प्राप्त किए थे।

आतंक BLA और मजीद ब्रिगेड ने किन प्रमुख हमलों की जिम्मेदारी ली? BLA और मजीद ब्रिगेड ने मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 10 सुरक्षा बलों की मौत हुई थी। इन्होंने नवंबर, 2024 को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमले में 32 लोगों की मौत और 55 घायल की जिम्मेदारी ली थी। अप्रैल 2024 में संगठन ने नोशकी के पास 23 पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 अगस्त, 2023 को ग्वादर में 4 चीनी इंजीनियर सहित 13 लोगों को मार गिराया था।