ईरान बोला- अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो हिंद महासागर तक फैलेगा युद्ध
क्या है खबर?
ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका या इजरायल ने उस पर फिर से हमला किया तो पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध हिंद महासागर तक फैल सकता है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा कि संभव है कि युद्ध का मोर्चा और भी आगे बढ़ सकता है, जो हिंद महासागर तक पहुंच सकता है।
बयान
ईरान बोला- हिंद महासागर से भी आगे फैल सकता है युद्ध
खामेनेई के सलाहकार याह्या रहीम सफावी ने कहा, "चूंकि यह संघर्ष फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से लेकर लाल सागर तक फैल चुका है, इसलिए यह संभव है कि और अधिक युद्ध के जवाब में यह मोर्चा और भी आगे बढ़कर हिंद महासागर और शायद उससे भी आगे तक पहुंच जाएगा।"
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अगर उन्हें और उकसाया गया तो वह अपनी सैन्य रणनीतियों और लक्ष्यों में बदलाव कर सकते हैं।
हमला
हिंद महासागर में अमेरिका ने डुबोया था ईरानी जहाज
इसी साल 4 मार्च को अमेरिका ने 'IRIS डेना' नामक ईरान के नौसैनिक युद्धपोत को डुबो दिया था। ये जहाज भारत में सैन्य अभ्यास में शामिल होने आया था। लौटते वक्त श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो से जहाज पर हमला किया था।
इस घटना में 87 ईरानी नाविक मारे गए थे, जबकि 32 लोगों को श्रीलंका ने बचा लिया था।
इस दौरान भारत ने एक अन्य जहाज को शरण भी दी थी।