ईरान बोला- अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो हिंद महासागर तक फैलेगा युद्ध

खामेनेई के सलाहकार याह्या रहीम सफावी ने कहा, "चूंकि यह संघर्ष फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से लेकर लाल सागर तक फैल चुका है, इसलिए यह संभव है कि और अधिक युद्ध के जवाब में यह मोर्चा और भी आगे बढ़कर हिंद महासागर और शायद उससे भी आगे तक पहुंच जाएगा।"

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अगर उन्हें और उकसाया गया तो वह अपनी सैन्य रणनीतियों और लक्ष्यों में बदलाव कर सकते हैं।