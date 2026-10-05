ताइवानी राष्ट्रपति के बेटे की जासूसी के आरोप में अमेरिकी महिला गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर पकड़ी गई

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, झांग ने 2025 में सिएटल का दौरा किया था। उनका मकसद लई और उनके परिवार की तस्वीरें और वीडियो इकट्ठा करना था।

इसके लिए उन्होंने ऐसे जासूसी तरीके अपनाए जिससे वह आसानी से पकड़ी न जाएं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को यह भी नहीं बताया कि वह चीन के लिए काम कर रही थीं।

आज झांग को लॉस एंजेलिस की एक संघीय अदालत में पेश किया जाना है। यह मामला अमेरिका, चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को उजागर करता है।