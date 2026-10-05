राजपाल यादव की कोर्ट में लगी फटकार

चेक बाउंस मामला: 5 करोड़ न चुकाने पर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

लेखन ज्योति सिंह 04:02 pm Oct 05, 202604:02 pm

क्या है खबर?

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। 15 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभिनेता को जेल से छूट दी थी और उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि, 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राजपाल ने निर्देशों का पालन नहीं किया। नतीजन, कोर्ट ने उनकी कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त आदेश दिया है।