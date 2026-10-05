भाजपा ने जारी की उत्तर प्रदेश राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची, हरदीप पुरी और बीएल वर्मा गायब

भाजपा ने जो सूची जारी की है, उसमें पिछड़ा वर्ग से 3 नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद दलित वर्ग से 2 और सामान्य वर्ग से 3 लोगों को खड़ा किया गया है।

सूची में प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार के रूप में 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। प्रियंका बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पीएल पुनिया को हराया था।

धर्मपाल सिंह लोधी समाज से हैं, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।