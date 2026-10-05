न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होंगे कुलदीप यादव- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। भारतीय टीम अक्टूबर के तीसरे सप्ताह न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां 5 टी-20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। कुलदीप वनडे सीरीज में खेल सकते हैं और टी-20 टीम में भी उन्हें जगह मिल सकती है। हालांकि, टेस्ट टीम में उनका चयन मुश्किल लग रहा है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
इस कारण नहीं होगा कुलदीप का चयन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूजीलैंड की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए स्पिनरों से ज्यादा मददगार होती है।
ऐसे में भारतीय चयनकर्ता टेस्ट टीम में 3 से ज्यादा स्पिनरों को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं।
फिलहाल रवींद्र जडेजा, वाशिगंटन सुंदर और मानव सुथार चयन की दौड़ में कुलदीप से आगे बताए जा रहे हैं।
ऐसे में कुलदीप को टेस्ट टीम से बाहर रहना पड़ सकता है। वनडे सीरीज में उनका खेलना तय माना जा रहा है।
श्रीलंका
श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी नहीं खेले थे कुलदीप
कुलदीप अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल थे।
उन्होंने पहला टेस्ट खेला, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें बाहर कर सारांश जैन को मौका दिया गया।
हालांकि, सारांश भी गेंद से खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। ऐसे में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उनके नाम पर भी विचार होने की संभावना कम है।
इससे कुलदीप की वापसी की उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन चयन मुश्किल बना हुआ है।
तेज
इन तेज गेंदबाजों को मिल सकता है मौका
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़ और आकाश दीप को मौका मिल सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई तेज गेंदबाज चोटिल होता है तो जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी या बंगाल के मुकेश कुमार को टीम में जगह मिल सकती है।
आकिब ने 30 सितंबर को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था।
प्रदर्शन
मुकेश ने किया था ईरानी कप में शानदार प्रदर्शन
मुकेश ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप की दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके थे।उनके इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश को अब इंडिया-A और न्यूजीलैंड-A के बीच होने वाले 3 अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल किया जाएगा।
इस सीरीज में उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी। मुकेश के लिए यह दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले खुद को साबित करने का अच्छा मौका होगा।