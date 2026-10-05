कुलदीप यादव टेस्ट टीम से बाहर हो सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होंगे कुलदीप यादव- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 04:46 pm Oct 05, 202604:46 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। भारतीय टीम अक्टूबर के तीसरे सप्ताह न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां 5 टी-20, 5 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। कुलदीप वनडे सीरीज में खेल सकते हैं और टी-20 टीम में भी उन्हें जगह मिल सकती है। हालांकि, टेस्ट टीम में उनका चयन मुश्किल लग रहा है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।