शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 472 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 133 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज FSN E-Co नायका, कल्याण ज्वेलर्स और AU स्मॉल फाइनेंस ने क्रमशः 5.45 फीसदी, 5.01 फीसदी और 4.69 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ITC और BSE लिमिटेड के शेयरों में भी क्रमशः 4.65 फीसदी और 4.39 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

एवेन्यू सुपरमार्ट, बंधन बैंक, HCL टेक, मैक्स फाइनेंशियल और UPL क्रमशः 6.45 फीसदी, 4.39 फीसदी, 3.31 फीसदी, 3.16 फीसदी और 2.77 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।