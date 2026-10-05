सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है

क्या सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को कर सकता है निलंबित? जानिए क्या कहता है कानून

लेखन भारत शर्मा 04:45 pm Oct 05, 202604:45 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को उनके पद से अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग वाली याचिका ने भारतीय न्यायपालिका और संविधान के गलियारों में एक कानूनी बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख को निलंबित करने या उसके काम पर रोक लगाने का अधिकार है?