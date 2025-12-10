पुतिन ने याद की भारत यात्रा, विविधता की तारीफ कर बोले- सभी हिंदी नहीं बोलते

बयान

क्या बोले पुतिन?

RT इंडिया द्वारा साझा वीडियो में पुतिन ने कहा, "मैं कुछ दिन पहले भारत में था। वहां 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और उनमें से सभी हिंदी नहीं बोलते, शायद 50-60 करोड़ लोग ही बोलते हैं, बाकी लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। अक्सर वे एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। यही विविधता में एकता एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी रक्षा दोनों देशों को करनी चाहिए।" इस दौरान पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों की सराहना भी की।