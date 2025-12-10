पुतिन ने याद की भारत यात्रा, विविधता की तारीफ कर बोले- सभी हिंदी नहीं बोलते
क्या है खबर?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा के बाद उसे याद करते हुए यहां विविधता में एकता की प्रशंसा की है। उन्होंने एक बैठक में भारत की जीवंत संस्कृति और मजबूत लोगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में हर कोई हिंदी नहीं बोलता है, लेकिन यही विविधता में एकता है। उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत की रक्षा भारत और रूस को मिलकर करनी चाहिए।
बयान
क्या बोले पुतिन?
RT इंडिया द्वारा साझा वीडियो में पुतिन ने कहा, "मैं कुछ दिन पहले भारत में था। वहां 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और उनमें से सभी हिंदी नहीं बोलते, शायद 50-60 करोड़ लोग ही बोलते हैं, बाकी लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। अक्सर वे एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। यही विविधता में एकता एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी रक्षा दोनों देशों को करनी चाहिए।" इस दौरान पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों की सराहना भी की।
दौरा
प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल रूस आने का न्यौता दिया
पुतिन 23वें रूस-भारत वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली आए थे। इस दौरान पुतिन ने भारत के साथ रक्षा सहयोग, ऊर्जा संबंध, व्यापार विस्तार और मौजूदा भू-राजनीतिक चुनौतियों पर बात की और दोनों नेताओं ने येकातेरिनबर्ग और कज़ान में भारत के दो वाणिज्य दूतावासों के खुलने का स्वागत किया। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया है।