अमेरिका में केंटकी स्टेट विश्वविद्यालय के छात्रावास में गोलीबारी, 1 छात्र की मौत

BBC के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि यह घटना परिसर के दक्षिणी हिस्से में स्थित छात्रावास यंग हॉल में हुई है। पुलिस ने कहा कि कैंपस में हुई गोलीबारी एक अलग घटना प्रतीत होती है। यह कोई सामूहिक गोलीबारी जैसी नहीं लग रही है। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर के आसपास लॉकडाउन लगा दिया गया है। विश्वविद्यालय ने कक्षाएं, अंतिम परीक्षाएं और परिसर की गतिविधियां रद्द कर दी हैं और छात्रों को घर लौटने का विकल्प दिया है।

केंटकी के गर्वनर ने साझा की खबर

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने सबसे पहले खबर साझा की और एक्स पर लिखा, "हमारे राष्ट्रमंडल या देश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। आइए हम एक ऐसी दुनिया के लिए भी प्रार्थना करें जहां ऐसी घटनाएं न हों। बहादुर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हमारी रक्षा के लिए धन्यवाद।" केंटकी विश्वविद्यालय एक अश्वेत विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी। इसका परिसर 1,000 एकड़ में फैला है, जिसमें 2,200 से अधिक छात्र और 450 कर्मचारी हैं।