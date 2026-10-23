डोनाल्ड ट्रंप के दूत से मिलने के बाद यूक्रेन से शांति वार्ता को तैयार पुतिन, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह यूक्रेन से शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जोर दिया कि बातचीत में अस्थायी संघर्षविराम के बजाय अंतिम सुरक्षा सेटलमेंट होना चाहिए।
पुतिन का यह बयान सेंट पीटर्सबर्ग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत के बाद आई, जो मॉस्को, कीव और वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं।
पुति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की खोई हुई जमीन को लेकर जताई गई चिंताओं को भी खारिज कर दिया। पुतिन ने कहा कि वे इलाके ऐतिहासिक रूप से रूसी भूमि हैं।
पुतिन ने जेलेंस्की की ज़मीन छोड़ने की बात पर की आलोचना
पुतिन ने शांति के लिए जमीन छोड़ने पर विचार करने को लेकर जेलेंस्की की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है।
हालांकि, रूस यूक्रेन और इस पूरे इलाके में स्थिरता लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हो गया है।
पुतिन ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाई की शुरुआत यूक्रेन ने की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में रूस के लक्ष्यों के साथ-साथ यूरोप की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखना होगा।