दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज में हासिल की 1-1 से बराबरी

हार्मर ने 157 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और एक छक्का निकला। 37 साल के खिलाड़ी का यह पहला ही अर्धशतक रहा।

उन्होंने 16 टेस्ट की 23 पारियों में 21.66 की औसत से 390 रन बनाए हैं।

हार्मर ने बावुमा के साथ मिलकर 8वें या उससे निचले विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी (183 रन) निभाई।

मार्क बाउचर और पैट साइमकॉक्स ने 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन जोड़े थे।