डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल तंज पर नॉर्वे का पलटवार, दिया मजेदार जवाब

यह कैंपेन अपने अनोखे और हास्यपूर्ण अंदाज के लिए ऑनलाइन खूब चर्चा में रहा। 'विजिट नॉर्वे' की वरिष्ठ सलाहकार एवगेनिया येगोरोवा ने कहा कि उनका मकसद यह दिखाना था कि दुनिया को थोड़ी हंसी की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा, "हमने सोचा कि क्यों न उन्हें प्यार और थोड़े मजाक के साथ जवाब दिया जाए।"

लोग उनके इस हल्के-फुल्के तरीके की सराहना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव में भी हास्य की थोड़ी जगह हो सकती है।