डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल तंज पर नॉर्वे का पलटवार, दिया मजेदार जवाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से काफी नाराज थे। उन्होंने नॉर्वे पर तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि अमेरिका में नॉर्वेजियन अप्रवासियों का स्वागत नहीं है।
इसके जवाब में नॉर्वे ने इस बात को मजाकिया अंदाज में लिया। देश के पर्यटन बोर्ड, 'विजिट नॉर्वे' ने एक मजेदार कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में उसने अपने खूबसूरत सार्वजनिक शौचालयों को दिखाया और एक नारा दिया: "नॉर्वे 'गंदी जगहों' को फिर से शानदार बनाता है।"
एवगेनिया येगोरोवा बोलीं- कैंपेन ने हास्य का पुट जोड़ा
यह कैंपेन अपने अनोखे और हास्यपूर्ण अंदाज के लिए ऑनलाइन खूब चर्चा में रहा। 'विजिट नॉर्वे' की वरिष्ठ सलाहकार एवगेनिया येगोरोवा ने कहा कि उनका मकसद यह दिखाना था कि दुनिया को थोड़ी हंसी की जरूरत है।
उन्होंने आगे कहा, "हमने सोचा कि क्यों न उन्हें प्यार और थोड़े मजाक के साथ जवाब दिया जाए।"
लोग उनके इस हल्के-फुल्के तरीके की सराहना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव में भी हास्य की थोड़ी जगह हो सकती है।