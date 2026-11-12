शेख हसीना की संभावित वापसी से पहले बांग्लादेश के कई जिलों में हिंसा, ट्रेनों-वाहनों में आगजनी

12 नवंबर की रात कुश्तिया सीट से नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) सांसद नुसरत तबस्सुम के घर पर कथित तौर पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बम से आग लगा दी।

द डेली स्टार के मुताबिक, 11 नवंबर को ढाका में 2 बसों और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि पबना सदर में ग्रामीण बैंक की एक शाखा को जला दिया गया।

केवल ढाका में 1 से 8 नवंबर के बीच 15 देसी बम विस्फोट हुए।