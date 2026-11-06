अमेरिकी आयोग ने भारत में गुरुद्वारों पर हमलों का आरोप लगाया

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने भारत में सिख गुरुद्वारों पर हमलों का आरोप लगाया है, जिसे विजिलेंटे हमले करार दिया है।

आयोग का कहना है कि इन हमलों के पीछे धार्मिक नफरत या दुश्मनी हो सकती है। आयोग ने सुझाव दिया है कि अमेरिका भारत को सुरक्षा से जुड़ी मदद देने से पहले यह देखे कि देश ऐसी घटनाओं से कैसे निपटता है।

हालांकि, लुधियाना पुलिस ने गुरुद्वारों से जुड़ी हाल की घटनाओं की जांच की है और उन्हें किसी धार्मिक मकसद से किए गए संगठित हमलों का कोई सबूत नहीं मिला है।

यहां तक कि एक मामले में तो पुलिस ने आरोप लगाया है कि गुरुद्वारे के हेड सेवक ने पुलिस सुरक्षा पाने के लिए खुद ही गोलीबारी का ड्रामा किया था।