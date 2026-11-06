अमेरिकी आयोग ने भारत में गुरुद्वारों पर हमलों का आरोप लगाया
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने भारत में सिख गुरुद्वारों पर हमलों का आरोप लगाया है, जिसे विजिलेंटे हमले करार दिया है।
आयोग का कहना है कि इन हमलों के पीछे धार्मिक नफरत या दुश्मनी हो सकती है। आयोग ने सुझाव दिया है कि अमेरिका भारत को सुरक्षा से जुड़ी मदद देने से पहले यह देखे कि देश ऐसी घटनाओं से कैसे निपटता है।
हालांकि, लुधियाना पुलिस ने गुरुद्वारों से जुड़ी हाल की घटनाओं की जांच की है और उन्हें किसी धार्मिक मकसद से किए गए संगठित हमलों का कोई सबूत नहीं मिला है।
यहां तक कि एक मामले में तो पुलिस ने आरोप लगाया है कि गुरुद्वारे के हेड सेवक ने पुलिस सुरक्षा पाने के लिए खुद ही गोलीबारी का ड्रामा किया था।
USCIRF का भारत पर दबाव बनाने की मांग
USCIRF चाहती है कि अमेरिका भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दबाव बनाए।
उनका तर्क है कि ऐसा करने से एक कड़ा संदेश जाएगा। हालांकि, पुलिस की जांच से पता चलता है कि ये सिर्फ अलग-थलग घटनाएं हैं और किसी बड़े पैमाने पर धार्मिक हिंसा का संकेत नहीं हैं।
बता दें कि USCIRF एक अमेरिकी फेडरल सरकारी आयोग है जिसका काम दुनिया भर में धार्मिक आजादी के उल्लंघन पर नजर रखना और पॉलिसी पर अमेरिकी सरकार को सलाह देना है।