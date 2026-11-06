माधुरी दीक्षित के बेटे अरिन कथित गर्लफ्रेंड खुशी संग पार्टी में पहुंचे

माधुरी दीक्षित के बेटे अरिन के साथ पहली बार दिखीं कथित गर्लफ्रेंड खुशी, देखें वीडियो

लेखन अंशिका शुक्ला 12:52 pm Nov 06, 202612:52 pm

क्या है खबर?

सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने मुंबई में अपनी सालाना दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। इस दौरान अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने पति डॉ. श्रीराम नेने और बड़े बेटे अरिन के साथ पहुंचीं। पार्टी में अरिन की कथित गर्लफ्रेंड खुशी भी उनके साथ नजर आईं। इस दौरान माधुरी और उनके परिवार ने पैपराजी के सामने जमकर पोज दिए। पार्टी में उनकी मौजूदगी खास आकर्षण का केंद्र रही।