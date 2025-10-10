ट्रंप का सपना टूटने पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा- नोबेल समिति राजनीति ऊपर रखती है

डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार न मिलने पर व्हाइट हाउस का बयान

लेखन गजेंद्र 05:12 pm Oct 10, 202505:12 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा से झटका लगा है। यह पुरस्कार इस बार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। नोबेल समिति के इस फैसले पर व्हाइट हाउस ने नाराजगी जताई है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। व्हाइट हाउस ने पुरस्कार की घोषणा के बाद कहा कि नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वह शांति से ज्यादा राजनीति को ऊपर रखता है।