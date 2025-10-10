ट्रंप का सपना टूटने पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा- नोबेल समिति राजनीति ऊपर रखती है
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा से झटका लगा है। यह पुरस्कार इस बार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। नोबेल समिति के इस फैसले पर व्हाइट हाउस ने नाराजगी जताई है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। व्हाइट हाउस ने पुरस्कार की घोषणा के बाद कहा कि नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वह शांति से ज्यादा राजनीति को ऊपर रखता है।
पुरस्कार
कौन हैं वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो
नोबेल पुरस्कार समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली महिला मारिया कोरिना मचाडो को पुरस्कार दिया है। समिति ने उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में जाने के लिए न्यायसंगत और शांतिपूर्ण बदलाव प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए उनको चुना है। मचाडो हाल के समय में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक हैं।