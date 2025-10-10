गाजा में शांति की शुरूआत, इजरायली सेना की वापसी शुरू; नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी

बयान

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया

IDF ने बताया कि दक्षिणी कमान में सैनिक युद्धविराम समझौते के अनुरूप अपनी स्थिति बदल रहे हैं और किसी भी तात्कालिक खतरे को दूर करने के लिए सतर्क रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले चरणों में हमास को निरस्त्र कर दिया जाएगा और गाजा से सैनिक वापस हो जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अगर यह आसान तरीके से हुआ तो, बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो इसे कठिन तरीके से हासिल किया जाएगा।