गाजा में शांति की शुरूआत, इजरायली सेना की वापसी शुरू; नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और इजरायल-हमास द्वारा समझौते पर सहमति जताने के बाद आखिरकार शुक्रवार से गाजा में शांति की शुरूआत हो गई। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने बताया कि युद्धविराम समझौता दोपहर 12 बजे लागू हुआ है और सेना गाजा के कई इलाकों से पीछे हट गई है। IDF ने पूर्व निर्धारित रेखाओं पर अपनी तैनाती शुरू कर दी है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी है।
बयान
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया
IDF ने बताया कि दक्षिणी कमान में सैनिक युद्धविराम समझौते के अनुरूप अपनी स्थिति बदल रहे हैं और किसी भी तात्कालिक खतरे को दूर करने के लिए सतर्क रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले चरणों में हमास को निरस्त्र कर दिया जाएगा और गाजा से सैनिक वापस हो जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अगर यह आसान तरीके से हुआ तो, बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो इसे कठिन तरीके से हासिल किया जाएगा।
चरण
पहले चरण में हमास 20 बंधकों को रिहा करेगा
पहले चरण में हमास 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। इनमें से 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 1,700 युद्ध शुरू होने के बाद हिरासत में लिए गए थे। ट्रंप ने कहा कि बंदियों को 13 अक्टूबर को रिहा किया जा सकता है। वहीं, हमास ने कहा कि वो बंधकों को इजरायल द्वारा समझौते को मंजूरी मिलने के 72 घंटों के भीतर रिहा कर देगा।