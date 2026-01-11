अमेरिका ने वेनेजुएला में किया 'रहस्यमयी हथियारों' का इस्तेमाल, सैनिकों की नाक से बहने लगा खून
क्या है खबर?
अमेरिका ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। अब धीरे-धीरे इस चुनौतीपूर्ण अभियान की बारीक जानकारियां सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लैविट द्वारा साझा किए गए एक चश्मदीद के बयान के अनुसार, अमेरिका ने एक 'शक्तिशाली रहस्यमयी हथियार' का इस्तेमाल किया था, जिसने वेनेजुएला के सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। उनकी नाक से खून बहने लगा और वे खून की उल्टी करने लगे।
रिपोर्ट
सैनिक ने कहा- अचानक से रडार बंद हुए, ड्रोन-हेलीकॉप्टर आए
न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए मादुरो की सुरक्षा में तैनात एक सैनिक ने कहा, "हम सतर्क थे, लेकिन अचानक बिना किसी कारण के रडार बंद हो गए। इसके बाद हमने ड्रोन देखे। बहुत सारे ड्रोन हमारी चौकियों के ऊपर उड़ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। मेरे ख्याल से 8 हेलीकॉप्टर थे और उनमें से 20 के लगभग सैनिक उतरे।"
सैनिक
उनके पास आधुनिक हथियार थे, हम कुछ नहीं कर सके- वेनेजुएलाई सैनिक
सैनिक ने आगे कहा, "वे कुछ लोग बंदूकों से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार लेकर आए थे। वे तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थे। वे देखने में ऐसे नहीं थे जैसे हमने पहले कभी उनका सामना किया हो। हम सैकड़ों थे, लेकिन हमारे पास कोई मौका नहीं था। वे इतनी सटीकता और गति से गोली चला रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हर सैनिक एक मिनट में 300 गोलियां चला रहा हो।"
खून
सैनिक बोला- हममे से कई खून की उल्टियां करने लगे
सैनिक ने कहा, "फिर तेज आवाज हुई। ऐसा लगा मेरा सिर फट रहा है। हम सभी के नाक से खून निकलने लगा और कई खून की उल्टियां करने लगे। हम जमीन पर गिर पड़े और हिल भी नहीं पा रहे थे। उन चंद मुट्ठीभर सैनिकों ने हम सबको चित्त कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तकनीक नहीं देखी। हम उस सोनिक हथियार या जो भी वो था, उसकी वजह से ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।"
विमान
अमेरिका ने इसतेमाल किए थे 150 विमान
अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने बताया था कि अभियान में 150 F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बमवर्षक और अन्य सहायक विमानों के साथ-साथ रिमोट से संचालित ड्रोन भी शामिल थे। CIA का एक एजेंट पहले से वेनेजुएला में था और उसे मादुरो की हर गतिविधि के बारे में पूरी जानकारी थी। अमेरिकी सुरक्षाबलों ने मादुरों की आवास की हूबहू कॉपी बनाकर अभ्यास किया था।