150 विमान, महीनों तक जासूसी और सटीक योजना; अमेरिका ने ऐसे किया वेनेजुएला पर हमला

अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अमेरिका लाया गया है, जहां उन पर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का मुकदमा चलाया जाएगा। फिलहाल मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अब इस पूरे हमले की योजना सामने आई है। अमेरिका ने महीनों तक सटीक योजना बनाकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है।

विमान 150 से ज्यादा विमान का हुआ इस्तेमाल अमेरिका ने इस अभियान में 150 से ज्यादा विमानों का एक साथ इस्तेमाल किया। इन्होंने वेनेजुएला के आसपास के 20 से ज्यादा हवाई अड्डों से उड़ान भरी। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने बताया कि अभियान में F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बमवर्षक और अन्य सहायक विमानों के साथ-साथ रिमोट से संचालित ड्रोन भी शामिल थे। 2 जनवरी की रात 11:46 बजे ये अभियान शुरू हुआ था।

जासूसी अमेरिका को मादुरो के आवास की हर जानकारी थी अमेरिका ने महीनों तक मदूरो की हर गतिविधि की जासूसी की। अमेरिका को पहले से पता था कि मदुरो क्या खाते हैं, कब कहां जाते हैं और उनकी सुरक्षा और परिसर कैसा है। जब सैनिक मदुरो के आवास में घुसे तो उन्होंने स्टील की दीवारों वाले एक कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन्हें पत्नी समेत बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया।

Advertisement

जासूस मदुरो का नजदीकी शख्स CIA के लिए कर रहा था काम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एक गोपनीय आदमी वेनेजुएला में ही मौजूद था। इस शख्स ने अमेरिका को मादुरो की गतिविधियों से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराई। इसी आधार पर अभियान की योजना बनाई गई। यह साफ नहीं है कि CIA ने वेनेज़ुएला के इस शख्स को कैसे भर्ती किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका सरकार द्वारा मदुरो पर घोषित 400 करोड़ रुपये के इनाम की अहम भूमिका रही।

Advertisement

परिसर मादुरो के आवास की हूबहू कॉपी बनाकर किया गया अभ्यास अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स सहित सैनिकों ने मादुरो के घर की एक सटीक कॉपी बनाई और महीनों तक इसमें घुसने और मादुरो को पकड़ने का अभ्यास किया। सैनिकों के पास एक ब्लोटॉर्च थी, ताकि अगर मादुरो स्टील वाले कमरे में घुस जाए, तो उसका दरवाजा पिघलाया जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अभियान के दौरान अमेरिका ने राजधानी काराकस की सभी लाइटें सुरक्षा के लिए बंद कर दी थी।