ट्रंप के H-1B वीजा संबंधी बयान पर प्रशासन की सफाई, कहा- अमेरिकियों को प्रशिक्षित करके जाएं

बयान बेसेंट ने क्या कहा? बेसेंट ने कहा कि ट्रंप की नई वीजा नीती का उद्देश्य वर्षों के आउटसोर्सिंग के बाद विनिर्माण, जहाज निर्माण और अर्धचालक उत्पादन जैसे अमेरिकी उद्योगों को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा, "अमेरिकी कामगारों को प्रशिक्षित करें। फिर घर जाएं। फिर अमेरिकी कामगार पूरी तरह से कार्यभार संभालेंगे।" उन्होंने कहा, "अमेरिका ने वर्षों से जहाज या सेमीकंडक्टर नहीं बनाए। विदेशी साझेदार आ रहे हैं, अमेरिकी कामगारों को सिखा रहे हैं। एक अमेरिकी को वह नौकरी नहीं मिल सकती- अभी तो नहीं।"

आशय ट्रंप के बयान का आशय क्या है? बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का लक्ष्य H-1B जैसे अस्थायी वीजा कार्यक्रमों का उपयोग सीमित समय के लिए अमेरिकियों के लिए विशेषज्ञता आयात करने के लिए करना है। इससे अमेरिकी कर्मचारियों को विदेशी पेशेवरों के स्वदेश लौटने से पहले कौशल हासिल करने का अवसर मिल सकेगा और वे कुशल होंगे। उन्होंने बताया कि योजना महत्वपूर्ण उद्योगों को अमेरिका वापस लाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ट्रंप के व्यापक प्रयास के अनुरूप है।