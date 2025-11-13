अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हुआ, ट्रंप ने हस्ताक्षर किए

अमेरिका के इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को गुरुवार को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हटाने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसकी घोषणा की। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा द्वारा 222-209 मतों से विधेयक पारित किए जाने के कुछ समय बाद यह हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 6 डेमोक्रेटों ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर हां में वोट दिया था। अब दोबारा से सभी विभागों में कामकाज हो सकेगा।

शटडाउन शटडाउन को हुए 43 दिन अमेरिका में सरकारी कामकाज बंद हुए 43 दिन हो चुके हैं, जो देश का सबसे लंबा बंद है। इस दौरान हजारों संघीय कर्मचारी बिना वेतन, छुट्टी या छंटनी के काम कर रहे हैं। संघीय कार्यक्रम, एजेंसियां और विभाग बिना धन के ठप हैं। सोमवार को अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन खत्म करने और सरकार को धन मुहैया कराने के लिए एक विधेयक पारित किया था। आज यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में आया और ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इसे मंजूरी दी।

सामान्य कामकाज सामान्य होने में कितना दिन लगेगा? BBC के मुताबिक, कुछ संघीय कर्मचारी और ठेकेदार गुरुवार सुबह से ही काम पर लौट आएंगे। हालांकि, फिर भी 43 दिनों से चल रहे बंद का पूरा असर अमेरिकियों पर कई हफ्तों तक रहने की उम्मीद है। शटडाउन के दौरान 6.70 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था और 7.30 लाख अन्य कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ा। अब इन्हें चेक मिलेगा। जो लोग काम नहीं कर रहे थे, वे वापस कार्यालय आ सकेंगे।

इतिहास इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन अमेरिका में सरकारी कामकाज बंद करने का इतिहास पुराना है, जो 1980 के बाद से जारी है। अब तक देश में 15 बार शटडाउन हो चुका है। वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,1986, 1990, 1995 और 2018 में 1-5 दिन का शटडाउन हुआ है। सबसे लंबा शटडाउन भी डोनाल्ड ट्रंप के समय 2018 में हुआ। उस समय 35 दिन बंद था। बिल क्लिंटन के समय 1995 में 21 दिन और बराक ओबामा के समय 2013 में 16 दिन शटडाउन था।

शटडाउन अमेरिका में क्यों बने थे शटडाउन के हालात? अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती थी कि स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़े और ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल विधेयक में शामिल स्वास्थ्य व्यय में कटौती के फैसले को पलटा जाए। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी का कहना था कि इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा और दूसरे काम प्रभावित होंगे। सहमति बनाने के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने बैठक की, जो बेनतीजा रही। इसके बाद व्यय विधेयक पर मतदान हुआ। विधेयक के समर्थन में 55 वोट पड़े, जो बहुमत 60 से कम थे।