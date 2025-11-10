अमेरिका के टेक्सास में अपार्टमेंट के अंदर मृत मिली आंध्र प्रदेश की छात्रा, सामने आया कारण

निधन

कैसे हुई मौत?

राजलक्ष्मी के चचेरे भाई चैतन्य ने बताया कि उसकी बहन पिछले दो-तीन दिनों से गंभीर खांसी और सीने में दर्द से पीड़ित थीं। अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले उसने परिवार को सर्दी-थकान की जानकारी दी थी। चैतन्य ने बताया, "7 नवंबर की सुबह अलार्म बजने के बावजूद वह नहीं उठी थी। उसके दोस्तों ने रूम में जाकर देखा तो पता चला कि उसकी नींद में ही मौत हो गई थी। राजलक्ष्मी के शव की मेडिकल जांच चल रही है।"