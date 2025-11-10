अमेरिका के टेक्सास में अपार्टमेंट के अंदर मृत मिली आंध्र प्रदेश की छात्रा, सामने आया कारण
क्या है खबर?
अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक 23 वर्षीय भारतीय छात्रा अपार्टमेंट के अंदर मृत पाई गई है। छात्रा की पहचान आंध्र प्रदेश निवासी राज्यलक्ष्मी (राजी) यार्लागड्डा के रूप में हुई है। राजलक्ष्मी का निधन 7 नवंबर को हुआ है। उसके रूममेट ने सबसे पहले उसका शव देखा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। राजलक्ष्मी ने हाल ही में टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी-कॉर्पस क्रिस्टी से स्नातक किया था और नौकरी की तलाश में थी।
निधन
कैसे हुई मौत?
राजलक्ष्मी के चचेरे भाई चैतन्य ने बताया कि उसकी बहन पिछले दो-तीन दिनों से गंभीर खांसी और सीने में दर्द से पीड़ित थीं। अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले उसने परिवार को सर्दी-थकान की जानकारी दी थी। चैतन्य ने बताया, "7 नवंबर की सुबह अलार्म बजने के बावजूद वह नहीं उठी थी। उसके दोस्तों ने रूम में जाकर देखा तो पता चला कि उसकी नींद में ही मौत हो गई थी। राजलक्ष्मी के शव की मेडिकल जांच चल रही है।"
अपील
शव भारत लाने के लिए धन जुटा रहा परिवार
बापटला के करंचेदु की रहने वाली राज्यलक्ष्मी ने विजयवाड़ा के एक निजी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और 2023 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। राजलक्ष्मी कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी। अब राजलक्ष्मी के शव को भारत लाने के लिए चैतन्य ने डेंटन से 'गो फंड मी' अभियान शुरू किया है। धन जुटाने का उद्देश्य अंतिम संस्कार, उसका पार्थिव शरीर भारत लाना, शिक्षा ऋण का भुगतान और माता-पिता को वित्तीय सहायता देना है।