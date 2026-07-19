अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला; जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, एक लापता

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि उनके देश पर जारी हमलों ने एक बार फिर सभी को अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की निरर्थकता का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा, "अब जबकि अमेरिकी दुश्मन संघर्ष को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे और भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और और भी अधिक अपमान सहना पड़ेगा। उसे यह पता होना चाहिए कि ईरान के महान राष्ट्र और प्रतिरोध मोर्चे के पास उसके लिए अविस्मरणीय सबक हैं।"