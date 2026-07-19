डेरेन लेहमैन ने इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने की अफवाहों को खारिज कर दिया है

डेरेन लेहमैन ने इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने की अफवाहों को किया खारिज, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 10:24 am Jul 19, 202610:24 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कोच डेरेन लेहमैन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कोच बनने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। ये अटकलें तब उठीं जब उन्होंने नॉर्थम्पटनशायर को एजबेस्टन में रिकॉर्ड तीसरी बार टी-20 ब्लास्ट का खिताब दिलाया। लेहमैन, जिन्होंने 2018 में बॉल टैम्परिंग कांड के बाद ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया था, वर्तमान में नॉर्थम्पटनशायर के मुख्य कोच हैं और इंग्लैंड में सर्दियों के दौरान ABC रेडियो के ब्रॉडकास्टर भी हैं।