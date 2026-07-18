ईरान ने जॉर्डन स्थिति अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर दागी मिसाइलें, सैनिकों के घायल होने की खबर

लेखन आबिद खान 05:01 pm Jul 18, 202605:01 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने आज लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइलों ने जॉर्डन में मुवाफक अल साल्टी एयरबेस पर सैनिकों के रहने की जगह को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में दावा है कि इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि, अभी तक सैनिकों की सटीक संख्या सामने नहीं आई है।