रणदीप हुड्डा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर बोले- मेरे पास जो कुछ था, सब लगा दिया

रणदीप ने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि हम आखिर तक डटे रहे और हमने उन सभी मुश्किलों को पार किया। उन तमाम दिक्कतों के बावजूद जाने कैसे हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती रही। एक अभिनेता, सह-लेखक और पहली बार निर्देशन करने वाले के रूप में मैंने इस फिल्म में अपना सब कुछ झोंक दिया था, क्योंकि मुझे सावरकर की कहानी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी।"