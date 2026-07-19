ईरान के कट्टरपंथियों ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है

खामेनेई के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी, विदेश मंत्री पर फेंके गए पत्थर- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 11:26 am Jul 19, 202611:26 am

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ युद्धविराम समझौते को लेकर ईरान के शीर्ष नेतृत्व और कट्टरपंथियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किया, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ पर 'बिना हथियारों के तख्तापलट' करने के आरोप लगाए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान यह नाराजगी खुलकर दिखाई दी। तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की थी।