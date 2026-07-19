पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

यह जीत सिंधु के लिए बेहद भावुक और बड़ी है, क्योंकि इससे उनका 19 महीने लंबा खिताबी जीत का सूखा खत्म हो गया है।

सिंधु की आखिरी जीत 2024 के सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में आई थी।

चोटों और खराब फॉर्म से जूझने के बाद 31 वर्षीय सिंधु की इस जीत ने बैडमिंटन जगत को यह कड़ा संदेश दिया है कि वे अभी भी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट आई हैं और बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा का दमखम रखती है।