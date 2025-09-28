अमेरिका: मिशिगन चर्च में गोलीबारी में कई लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर

अमेरिका के मिशिगन स्थित चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में एक अज्ञात हमलावर द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद चर्च में आग भी लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को मार गिराया। पुलिस अब चर्च में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। इस घटना से आस-पास के लोगों में दहशहत का माहौल बना हुआ है।

घटना कैसे हुई गोलीबारी की घटना? स्थानीय पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह 11 बजे (स्थानीय समय) ग्रैंड ब्लैंक में एक सक्रिय गोलीबारी की घटना की सूचना मिली थी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 11:25 बजे हमलावर को मार गिराया गया। अब लोगों को कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने बताया कि घटना में कई लोग घायल हुए हैं या मारे गए हैं। चर्च में अभी भी आग लगी हुई है और लोगों से उस क्षेत्र में जाने से बचने को कहा गया है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें चर्च से उठता हुआ धुआं BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

बयान पुलिस ने जारी किया बयान ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिप पुलिस विभाग ने फेसबुक पर लिखा, 'मैककैंडलिश रोड स्थित लैटर डे सेंट्स चर्च में एक सक्रिय गोलीबारी हुई है। कई लोग घायल हुए हैं और हमलावर को मार गिराया गया है। इस समय जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। चर्च में भीषण आग लगी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के लिए एकत्र होने के लिए उत्तर दिशा में स्थित पवेलियन है।' बता दें कि घटना के समय बड़ी संख्या में लोग चर्च में मौजूद थे।