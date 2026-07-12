अमेरिकी सांसद और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम का निधन

विधेयक

भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ से जुड़ा विधेयक ला रहे थे ग्राहम

ग्राहम ऐसा विधेयक लाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान था। विधेयक के तहत, रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाना था। हाल ही में इस विधेयक को लेकर सूचना आई थी कि इसे संसद में पेश करने को लेकर सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के साथ एक समझौता किया है। ग्राहम के अलावा रोजर विकर, रिचर्ड ब्लूमेंथल और जीन शाहीन विधेयक पेश करने वाले हैं।