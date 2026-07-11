भारत पर क्यो मंडरा रहा है 500 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का खतरा?

टैरिफ

विधेयक में 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उन देशों से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ लगाना है, जो रूस से तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं। इस साल जनवरी में सामने आए विधेयक के मूल संस्करण में रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रावधान शामिल था। हालांकि, अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि विधेयक में संशोधन किया गया है और टैरिफ प्रावधानों में छूट दी गई है।