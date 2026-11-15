पन्नू हत्याकांड साजिश मामला: अमेरिका ने भारतीय नागरिक के लिए 24 साल सजा की मांग की

गुप्ता को सजा सुनाए जाने से संबंधी सुनवाई 20 नवंबर को होनी है। उनकी वकीलों ने सजा की अवधि कम करने की मांग की है।

न्यूयॉर्क के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एक ज्ञापन में गुप्ता के वकीलों ने अदालत के परिवीक्षा विभाग की उस सिफारिश का समर्थन किया है, जिसमें गुप्ता को 144 महीने यानी लगभग 12 साल की सजा देने की बात कही गई है।

जज को लिखे एक पत्र में गुप्ता ने खेद भी व्यक्त किया है।