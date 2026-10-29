ईरान पर संभावित हमले के बीच युद्ध सचिव हेगसेथ ने वरिष्ठ सैन्य रणनीतिकार को बर्खास्त किया

ईरान पर संभावित हमले के बीच युद्ध सचिव हेगसेथ ने वरिष्ठ सैन्य रणनीतिकार को बर्खास्त किया

लेखन गजेंद्र 06:35 pm Oct 29, 202606:35 pm

क्या है खबर?

ईरान के खिलाफ नए सिरे से हमले की योजना के बीच अमेरिका के युद्ध सचिव (पूर्व में रक्षा सचिव) पीट हेगसेथ ने एक और शीर्ष सैन्य जनरल को पेंटागन से बर्खास्त कर दिया है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया जॉइंट स्टाफ में सैन्य रणनीति, योजना और नीति विभाग के प्रमुख थे। उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। हेगसेथ ने उनकी जगह अभी किसी सैन्य अधिकारी को तैनाती नहीं दी है।