कौन है ट्रंप के ड्रोन विशेषज्ञ सेना सचिव, जिन्होंने हेगसेथ से विवाद के कारण इस्तीफा दिया?

ड्रिस्कॉल (41 वर्ष) अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के करीबी हैं। वह करीब 18 महीने से पद पर थे। उनको अक्सर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'ड्रोन विशेषज्ञ' के रूप में जाना जाता है।

नाम न छापने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हेगसेथ ड्रिस्कॉल को नौकरशाही के भीतर एक खतरा मानते थे और उन्हें लंबे समय से हटाना चाहते थे।

लेकिन वेंस के साथ उनके संबंधों के कारण हेगसेथ के लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया था।