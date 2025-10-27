दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी नौसेना का सी हॉक हेलीकॉप्टर और F-18 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त
क्या है खबर?
अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और एक लड़ाकू विमान 30 मिनट के अंतराल पर रविवार दोपहर को दक्षिणी चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहले MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर ने 3 चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी, जो थोड़ी देर बाद नीचे गिर गया। इसके आधे घंटे बाद, F/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी 2 पायलट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, दोनों विमानों से 5 पायलटों को बचा लिया गया। विमान अपने नियमित उड़ान पर थे।
हादसा
USS निमित्ज वाहक पोत से उड़े थे दोनों
हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान ने USS निमित्ज वाहकपोत से उड़ान भरी थी। दोनों विमान उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुए थे। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि दोनों विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के ठीक बाद बचाव अभियान में सभी 5 लोगों को बचा लिया गया है। घटना को लेकर कोई अज्ञात गतिविधि की जानकारी नहीं है। हालांकि, फिर भी अमेरिकी सरकार ने अलग-अलग कोण से जांच शुरू कर दी है।
जांच
सबसे पुराना विमान वाहक पोत है निमित्ज
निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे पुराना सक्रिय विमानवाहक पोत है जो नियमित रूप से दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्रता-नौवहन और समुद्री सुरक्षा संचालन करता है। मौजूदा समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तैनात निमित्ज अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेजी से विवादित हो गया है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब निमित्ज अपनी अंतिम तैनाती पर है और 1975 में अपनी कमीशनिंग के बाद से 50 से अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर चुका है।