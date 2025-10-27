दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी नौसेना का सी हॉक हेलीकॉप्टर और F-18 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

लेखन गजेंद्र 02:08 pm Oct 27, 202502:08 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और एक लड़ाकू विमान 30 मिनट के अंतराल पर रविवार दोपहर को दक्षिणी चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहले MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर ने 3 चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी, जो थोड़ी देर बाद नीचे गिर गया। इसके आधे घंटे बाद, F/A-18F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी 2 पायलट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, दोनों विमानों से 5 पायलटों को बचा लिया गया। विमान अपने नियमित उड़ान पर थे।