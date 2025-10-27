चीन के शंघाई से 9 नवंबर को दिल्ली आएगी पहली उड़ान, 5 साल बाद आवागमन शुरू

सेवा

कोरोना महामारी के समय बंद हुई थी उड़ानें

चीन-भारत के बीच सीधी उड़ानों को वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित किया गया था। वर्ष 2019 के अंत में चीन में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत ने 2020 की शुरुआत में चीन से हवाई संपर्क तोड़ा था। उस समय चीन में वायरस का काफी प्रकोप था। पांच वर्षों से निलंबन के चलते दोनों देशों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच 500 से अधिक मासिक उड़ानें थीं।