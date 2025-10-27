चीन के शंघाई से 9 नवंबर को दिल्ली आएगी पहली उड़ान, 5 साल बाद आवागमन शुरू
क्या है खबर?
भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें रविवार रात से शुरू हो चुकी हैं। अब शंघाई से पहली उड़ान 9 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचेगी। इससे पहले मंगलवार को कोलकाता से गुआंगझोउ के बीच इंडिगो की उड़ान रविवार 26 अक्टूबर को रवाना हो चुकी है। यह मौका 5 साल बाद आया है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने बताया कि शंघाई से नई दिल्ली के लिए सप्ताह में 3 बार उड़ान भरी जाएगी।
सेवा
कोरोना महामारी के समय बंद हुई थी उड़ानें
चीन-भारत के बीच सीधी उड़ानों को वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित किया गया था। वर्ष 2019 के अंत में चीन में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद भारत ने 2020 की शुरुआत में चीन से हवाई संपर्क तोड़ा था। उस समय चीन में वायरस का काफी प्रकोप था। पांच वर्षों से निलंबन के चलते दोनों देशों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच 500 से अधिक मासिक उड़ानें थीं।
संबंध
लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद उड़ानों पर प्रतिबंध लंबा खिंचा
इसके बाद जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच घातक झड़प हुई, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। पिछले साल 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस साल सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर दी।