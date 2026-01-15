अमेरिकी नौसैनिक बेड़े में USS अब्राहम लिंकन भी शामिल है

ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े को मध्य-पूर्व की ओर मोड़ा- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 07:40 pm Jan 15, 202607:40 pm

क्या है खबर?

ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि वह एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर से मध्य-पूर्व की ओर रवाना कर रहा है। ये इलाका अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अंतर्गत आता है। इस स्ट्राइक ग्रुप में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन भी है, जिसकी गिनती दुनिया के बड़े और ताकतवर युद्धपोत में होती है।