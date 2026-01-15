ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े को मध्य-पूर्व की ओर मोड़ा- रिपोर्ट
क्या है खबर?
ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि वह एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर से मध्य-पूर्व की ओर रवाना कर रहा है। ये इलाका अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अंतर्गत आता है। इस स्ट्राइक ग्रुप में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन भी है, जिसकी गिनती दुनिया के बड़े और ताकतवर युद्धपोत में होती है।
रिपोर्ट
एक हफ्ते में मध्य-पूर्व पहुंच जाएगा USS अब्राहम लिंकन
अमेरिकी समाचार आउटलेट न्यूज नेशन के मुताबिक, इस समूह को मध्य-पूर्व पहुंचने में करीब एक हफ्ता लग सकता है। इसमें कई युद्धपोतों के साथ ही कम से कम एक पनडुब्बी भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे नियमित अभ्यास बताया है, लेकिन इसे ईरान में हो रही उथल-पुथल से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने पिछले महीने USS अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर में भेजा था।
ताकत
एक साथ 80 विमान ले जा सकता है USS अब्राहम लिंकन
USS अब्राहम लिंकन 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है। इस पर करीब 5,000 सैनिक तैनात रहते हैं और 75 से 80 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर संचालित हो सकते हैं। इन विमानों में आधुनिक मिसाइलें लगी होती हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने की वजह से इसे सालों तक ईंधन की जरूरत नहीं होती और ये बिना जमीनी अड्डे के हमले कर सकता है। ये हवाई, जमीनी और समुद्री तीनों ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है।