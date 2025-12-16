ब्राजील के गुआइबा में भयंकर तूफान से 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' जैसी प्रतिमा गिरी
क्या है खबर?
ब्राजील में सोमवार को आए एक शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर तूफान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रियो ग्रांडे डो सुल के गुआइबा शहर में स्थित विशाल हावन स्टोर के बाहर लगी 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' की 24 मीटर ऊंची प्रतिकृति (किसी प्रतिमा की नकल) गिर गई। हालांकि, मूर्ति गिरते समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी को चोट नहीं आई है।
तूफान
90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा
ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी, डेफेसा सिविल ने बताया कि शहर में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक दर्ज की गई है, जो किसी मामूली चक्रवात तूफान के जैसा था। तूफान ने 2020 में स्थापित और इंजीनियरों द्वारा प्रमाणित प्रतिमा को भी ध्वस्त कर दिया, जो 11 मीटर ऊंचे कंक्रीट के आधार पर टिकी थी। मूर्ति गिरने से कुछ क्षण पहले ही पास के वाहनों को हटा दिया था, जिससे किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।
ट्विटर पोस्ट
👀A replica of the Statue of Liberty toppled in Guaíba, Brazil, due to strong winds. pic.twitter.com/CzNaVPzb1d— Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) December 15, 2025
जानकारी
ब्राजील में हावन के 70 स्टोर के बाहर लगी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति
हावन ब्राजील में सबसे बड़ा स्टोर चेन है। इसके पूरे देश में 180 से अधिक स्टोर हैं, जो अमेरिकी व्हाइट जैसे दिखते हैं और 70 के बाहर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। हावन के संस्थापक इसे अमेरिकी ड्रीम से प्रेरित खरीदारी स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं।