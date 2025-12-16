ब्राजील के गुआइबा में भयंकर तूफान से 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' जैसी प्रतिमा गिरी

तूफान

90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा

ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी, डेफेसा सिविल ने बताया कि शहर में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक दर्ज की गई है, जो किसी मामूली चक्रवात तूफान के जैसा था। तूफान ने 2020 में स्थापित और इंजीनियरों द्वारा प्रमाणित प्रतिमा को भी ध्वस्त कर दिया, जो 11 मीटर ऊंचे कंक्रीट के आधार पर टिकी थी। मूर्ति गिरने से कुछ क्षण पहले ही पास के वाहनों को हटा दिया था, जिससे किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।