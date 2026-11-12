अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास 5 लोगों को मारी गई गोली

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी में एक की मौत, 4 लोग घायल

लेखन गजेंद्र 09:32 pm Nov 12, 202609:32 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में अति सुरक्षित व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां लोगान सर्किल इलाके में फिटनेस जिम के अंदर गोली चली है। घटना व्हाइट हाउस से कुछ मीटर की दूरी पर घटी। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं। पुलिस ने इलाके की सड़कों को बंद कर दिया और अलर्ट जारी किया है। हमलावर पुलिस गिरफ्त में है। उसने खुद को गोली मारकर घायल कर लिया।