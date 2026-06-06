ईरान ने कुवैत और बहरीन में हमले किए हैं

अमेरिका का दावा- ईरान ने 7 मिसाइलें दागीं, कुवैत और बहरीन में धमाकों की खबर

लेखन आबिद खान 10:02 am Jun 06, 202610:02 am

क्या है खबर?

अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से 6 को निष्क्रिय कर दिया गया, जबकि एक अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकी। अमेरिका के इन दावों के बावजूद कुवैत और बहरीन में धमाकों की खबर है। कुवैत हवाई अड्डे के पास धमाकों की तेज आवाज सुनी गई है। कुवैत की सेना ने कहा कि वह शत्रु मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है।