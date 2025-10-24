डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापारिक बातचीत खत्म की, क्या है कारण?
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह कनाडा के साथ सभी व्यापार बातचीत को तुरंत समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कनाडा पर टैरिफ के खिलाफ एक विज्ञापन अभियान में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाते हुए यह फैसला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कनाडा के विज्ञापन को नकली और फर्जी बताया है।
बयान
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने घोषणा की है कि कनाडा ने धोखाधड़ी से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया, जो फर्जी है। इसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं। विज्ञापन 7.50 करोड़ डॉलर का था। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसलों में दखल देने के लिए किया है। टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं समाप्त की जाती हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन में क्या है?
कनाडा में ओंटारियो प्रांत की सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें अमेरिका के पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के संबोधन का उपयोग किया गया है, जो टैरिफ के विरोध में है। एक मिनट के विज्ञापन में रीगन की ओर से 25 अप्रैल, 1987 में दिए गए रेडियो संबोधन का अंश प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर पर व्यापार विवाद के कारण जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को उचित ठहराया गया है।
बयान
ओंटारियो सरकार ने क्या कहा?
विज्ञापन में अमेरिका में विदेशी आयात पर टैरिफ के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी गई है। विज्ञापन में रीगन बताते हैं, "ऊंचे टैरिफ अनिवार्य रूप से विदेशी देशों की जवाबी कार्रवाई और भयंकर व्यापार युद्धों को जन्म देते हैं। फिर सबसे बुरा होता है। बाजार सिकुड़ते और ढहते हैं, व्यवसाय, उद्योग बंद हो जाते हैं और लाखों लोग नौकरियां खोते हैं।" ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने विज्ञापन जारी कर खुद को रीगन का बड़ा प्रशंसक बताया है।
ट्विटर पोस्ट
इस विज्ञापन से नाराज हैं ट्रंप
It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.— Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025
Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.
Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ