अमेरिका में संदिग्ध अफगान आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया

अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से कुछ दूर संदिग्ध अफगान आतंकवादी गिरफ्तार, ISIS की मदद का आरोप

लेखन गजेंद्र 10:51 am Dec 04, 202510:51 am

क्या है खबर?

अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) विभाग ने गुरुवार को एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसे संदिग्ध आतंकवादी बताया जा रहा है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने बताया कि आरोपी को राजधानी वाशिंगटन डीसी से कुछ दूरी पर पकड़ा गया है। उसकी पहचान जान शाह सफी के रूप में हुई है। विभाग ने एक्स पर बताया कि आरोपी बिना जांच के अमेरिका आया था और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया-खोरासान (ISIS-K) को मदद करता था।