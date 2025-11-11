अमेरिका में सरकार शटडाउन खत्म हो गया है

अमेरिका में इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म होगा, संसद से पारित हुआ फंडिंग विधेयक

लेखन आबिद खान 11:54 am Nov 11, 202511:54 am

क्या है खबर?

अमेरिका में 41 दिनों से चला आ रहा सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। अमेरिकी संसद ने फंडिंग विधेयक पारित कर दिया है। 8 डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस विधेयक के पक्ष में वोटिंग की, जिससे ये पारित हो सका। अब इसे संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही विधेयक लागू हो जाएगा। बता दें कि 41 दिन तक चला ये शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है।