अमेरिका में इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म होगा, संसद से पारित हुआ फंडिंग विधेयक
क्या है खबर?
अमेरिका में 41 दिनों से चला आ रहा सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। अमेरिकी संसद ने फंडिंग विधेयक पारित कर दिया है। 8 डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस विधेयक के पक्ष में वोटिंग की, जिससे ये पारित हो सका। अब इसे संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही विधेयक लागू हो जाएगा। बता दें कि 41 दिन तक चला ये शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है।
सहमति
विधेयक पारित करने पर कैसे बनी सहमति?
इससे पहले 14 बार फंडिंग विधेयक को पारित कराने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार को जरूरी बहुमत नहीं मिल सका। फिर सरकार ने एक समझौता प्रस्तावित किया, जिसमें खाद्य सहायता, पूर्व सैनिक कार्यक्रम और विधायी शाखा को वित्त पोषित करने और संघीय वित्त पोषण को 30 जनवरी तक बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को भी बहाल किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद डेमोक्रेटिक सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया।
बयान
डोनाल्ड ट्रंप बोले- हम देश को खोलने जा रहे
विधेयक पर मतदान से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं, उसके आधार पर हमने समझौते में कुछ नहीं बदला है। हमें पर्याप्त डेमोक्रेट्स का समर्थन प्राप्त है और हम अपने देश को खोलने जा रहे हैं। यह बहुत बुरा है कि यह बंद था, लेकिन हम अपने देश को बहुत जल्द खोलेंगे। मैं उस प्रावधान का पालन करूंगा, जो शटडाउन के दौरान की गई कर्मचारियों की छंटनी को रद्द करेगा।"