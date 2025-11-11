भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौते के बहुत करीब, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए टैरिफ कम करने के संकेत
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत पर लगे टैरिफ को कम करेगा। उन्होंने यह बात तब कही जब उनसे भारत के साथ चल रही व्यापार वार्ता के बारे में पुछा गया। ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ तेल व्यापार के कारण भारत को इतने ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि नई दिल्ली ने रूस से तेल खरीदारी रोक दी है।
बयान
हम टैरिफ कम करेंगे- ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करने की योजना बना रहा है और वे भारत के साथ एक "उचित समझौते" के करीब पहुंच रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "रूसी तेल के कारण भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और उन्होंने (भारत ने) रूसी तेल का व्यापार काफी हद तक बंद कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "हम टैरिफ कम करेंगे... किसी न किसी समय, हम उन्हें कम करेंगे।"
टैरिफ पर वार्ता
भारत-अमेरिका में चल रही है व्यापार वार्ता
अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है। इन सबके बीच दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, कई दौर की चर्चा के बाद भी कुछ मुद्दों पर असहमतियां हैं, जिसके चलते अभी तक समझौता नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने पहले चरण को अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में व्यापार वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।