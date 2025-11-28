LOADING...
अमेरिका में ग्रीन कार्ड साक्षात्कार के बहाने गिरफ्तारी, कार्यालय से प्रवासियों को पकड़ रहीं एजेंसियां
लेखन गजेंद्र
Nov 28, 2025
09:30 am
क्या है खबर?

अमेरिका में संघीय एजेंसियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रवासियों को गिरफ्तार करने का जाल बन गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जो प्रवासी ग्रीन कार्ड के लिए साक्षात्कार देने सैन डिएगो स्थित अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) कार्यालय पहुंच रहा है, उसे हिरासत में लिया जा रहा है। इसमें अधिकतर वे लोग शामिल हैं, जो अमेरिकी नागरिक से शादी करके ग्रीन कार्ड पाने के हकदार बने हैं।

दावा

आव्रजन वकील ने किया दावा

आव्रजन वकील समन नासेरी ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि संघीय एजेंसियों ने साक्षात्कार के दौरान वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वालों को गिरफ़्तार करना शुरू किया है। पिछले हफ्ते साक्षात्कार के दौरान उनके 5 मुवक्किलों को हिरासत में लिया गया था, जबकि उनका कोई आपराधिक इतिहास या गिरफ्तारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और USCIS ने नीति लागू की, जिसके तहत साक्षात्कार के दौरान गिरफ्तारी हो रही है।

सतर्क

आव्रजन वकीलों ने सतर्क किया

एक अन्य वकील हबीब हसबिनी ने भी ऐसे अनुभवों की पुष्टि की। उन्होंने CBS8 को बताया कि उन्हें गिरफ़्तार किए गए लोगों के ढेरों फोन कॉल आ रहे हैं। हसबिनी ने सिफारिश की कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड साक्षात्कार निर्धारित हैं, उन्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए और संभावित हिरासत के लिए सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिए जाने की स्थिति में परिवार और काम के लिए व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।

केंद्र

डिटेंशन सेंटर में रखा गया

आव्रजन वकील टेसा कैबरेरा ने ABC 10 को बताया कि उनके मुवक्किल 2002 से अमेरिका में रह रहे मैक्सिकन नागरिक हैं। उनकी अमेरिकी नागरिक बेटी ने उसके लिए स्थायी निवास का आवेदन किया था, लेकिन ग्रीनकार्ड साक्षात्कार के दौरान 2 ICE अधिकारी आए और हथकड़ी लगाकर ले गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों को संघीय भवन के तहखाने में ले गए और वहां से ओटाय मेसा डिटेंशन सेंटर में हिरासत में भेजा गया है।

जवाब

अफगान शरणार्थी के हमले के बाद और सख्ती

ICE प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि एजेंसी संघीय आव्रजन कानूनों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवैध रह रहे लोगों को गिरफ्तारी, नजरबंदी और निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अधिकतर USCIS कार्यालय पहुंच रहे हैं। बता दें अफगान शरणार्थी द्वारा व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारने के बाद सख्ती बढ़ गई है।

