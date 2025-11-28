अमेरिका में ग्रीन कार्ड साक्षात्कार के बहाने गिरफ्तारी, कार्यालय से प्रवासियों को पकड़ रहीं एजेंसियां

दावा आव्रजन वकील ने किया दावा आव्रजन वकील समन नासेरी ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि संघीय एजेंसियों ने साक्षात्कार के दौरान वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वालों को गिरफ़्तार करना शुरू किया है। पिछले हफ्ते साक्षात्कार के दौरान उनके 5 मुवक्किलों को हिरासत में लिया गया था, जबकि उनका कोई आपराधिक इतिहास या गिरफ्तारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और USCIS ने नीति लागू की, जिसके तहत साक्षात्कार के दौरान गिरफ्तारी हो रही है।

सतर्क आव्रजन वकीलों ने सतर्क किया एक अन्य वकील हबीब हसबिनी ने भी ऐसे अनुभवों की पुष्टि की। उन्होंने CBS8 को बताया कि उन्हें गिरफ़्तार किए गए लोगों के ढेरों फोन कॉल आ रहे हैं। हसबिनी ने सिफारिश की कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड साक्षात्कार निर्धारित हैं, उन्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए और संभावित हिरासत के लिए सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिए जाने की स्थिति में परिवार और काम के लिए व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।

केंद्र डिटेंशन सेंटर में रखा गया आव्रजन वकील टेसा कैबरेरा ने ABC 10 को बताया कि उनके मुवक्किल 2002 से अमेरिका में रह रहे मैक्सिकन नागरिक हैं। उनकी अमेरिकी नागरिक बेटी ने उसके लिए स्थायी निवास का आवेदन किया था, लेकिन ग्रीनकार्ड साक्षात्कार के दौरान 2 ICE अधिकारी आए और हथकड़ी लगाकर ले गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों को संघीय भवन के तहखाने में ले गए और वहां से ओटाय मेसा डिटेंशन सेंटर में हिरासत में भेजा गया है।

