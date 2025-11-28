इमरान खान के बेटे ने अपने पिता की रिहाई के लिए वैश्विक हस्तक्षेप की मांग की

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने कहा- जीवित होने का सबूत नहीं

लेखन गजेंद्र 09:21 am Nov 28, 202509:21 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कोई जानकारी न मिलने पर उनके बेटे कासिम खान ने वैश्विक हस्तक्षेप की मांग की है। गुरुवार रात को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनके पिता 845 दिन से गिरफ्तार हैं और एक मृत्यु सेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, वह जीवित हैं कि नहीं इसका भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है।