पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने कहा- जीवित होने का सबूत नहीं
क्या है खबर?
पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कोई जानकारी न मिलने पर उनके बेटे कासिम खान ने वैश्विक हस्तक्षेप की मांग की है। गुरुवार रात को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनके पिता 845 दिन से गिरफ्तार हैं और एक मृत्यु सेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, वह जीवित हैं कि नहीं इसका भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है।
बयान
कासिम खान ने क्या कहा?
कासिम ने एक्स पर लिखा, 'मेरे पिता 845 दिनों से गिरफ्तार हैं। पिछले 6 हफ़्तों से, उन्हें एक मृत्यु सेल में अकेले रखा गया है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। उनकी बहनों को हर बार मिलने से मना किया गया है, भले ही कोर्ट की इजाजत हो। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं और जिंदगी का कोई सबूत नहीं मिला। मेरा और मेरे भाई का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं। यह उनकी हालत छिपाने की कोशिश है।'
मांग
वैश्विक हस्तक्षेप की मांग
कासिम ने आगे लिखा, 'मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठन और हर लोकतांत्रिक आवाज़ से अपील करता हूं कि वे तुरंत दखल दें। जिंदगी का सबूत मांगें, कोर्ट के ऑर्डर के तहत मिलने की इजाज़त लागू करें, इस अमानवीय आइसोलेशन को खत्म करें और पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक नेता की रिहाई की मांग करें, जिन्हें सिर्फ़ राजनीतिक वजहों से रखा गया है।' उन्होंने इस अमानवीय एकांतवास के परिणाम के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
जेल
अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं इमरान
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता गंवाने के बाद अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार-आतंकवाद के 186 मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सप्ताह में 2 बार परिवार-वकीलों से मिलने का अधिकार दिया है, जिसका पालन नहीं हो रहा। पिछले दिनों उनकी बहनों ने जेल के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था, लेकिन उनको पीटा गया। जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान स्वस्थ्य हैं और एकांतवास में नहीं हैं।