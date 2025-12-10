अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हाईवे पर गुजर रही कार के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक विमान हादसे ने लोगों को चौंका दिया है। यहां ऑरलैंडो के पास एक छोटा विमान अचानक अनियंत्रित हो गया इंटरस्टेट-95 (I-95) हाईवे पर गुजर रही कार के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि विमान के इंजन में खराबी के कारण हादसा हुआ था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विमान कार से टकराते दिख रहा है।
हादसा
विमान में सवार थे 2 लोग
बताया जा रहा है कि फिक्स्ड-विंग बीचक्राफ्ट 55 विमान इंजन में खराबी के बाद मेरिट द्वीप में राजमार्ग I-95 पर आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, तभी वह कार से टकरा गया। विमान में दो लोग सवार थे, जिनमें एक 27 वर्षीय पायलट और एक 27 वर्षीय यात्री शामिल थे। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिस कार से विमान टकराया है, उसे 57 वर्षीय महिला चला रही थी। उन्हें मामूली चोट आई है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का वीडियो
BREAKING: A plane crashed into a car on Interstate 95 in Brevard County, Florida, leaving the driver with only minor injuries.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 9, 2025
