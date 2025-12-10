अमेरिका के फ्लोरिडा में कार के ऊपर गिरा विमान

अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हाईवे पर गुजर रही कार के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल

लेखन गजेंद्र 11:43 am Dec 10, 202511:43 am

क्या है खबर?

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक विमान हादसे ने लोगों को चौंका दिया है। यहां ऑरलैंडो के पास एक छोटा विमान अचानक अनियंत्रित हो गया इंटरस्टेट-95 (I-95) हाईवे पर गुजर रही कार के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि विमान के इंजन में खराबी के कारण हादसा हुआ था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विमान कार से टकराते दिख रहा है।