अमेरिका के मिशिगन में हैलोवीन पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, कई लोग गिरफ्तार

साजिश

काश पटेल ने क्या बताया?

FBI निदेशक पटेल ने यह जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, 'आज सुबह FBI ने एक संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया और मिशिगन में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हैलोवीन सप्ताहांत में एक हिंसक हमले की साजिश रच रहे थे। अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। FBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उन जवानों और महिलाओं का धन्यवाद, जो 24 घंटे सतर्क हैं और मातृभूमि की रक्षा के मिशन को विफल कर रहे हैं।'