अमेरिका के मिशिगन में हैलोवीन पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, कई लोग गिरफ्तार
क्या है खबर?
अमेरिका के मिशिगन राज्य में हैलोवीन त्योहार पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसे संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने नाकाम कर दिाय है। FBI के निदेशक काश पटेल का कहना है कि राज्य में हमले की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, FBI ने अभी गिरफ्तार लोगों और योजनाबद्ध हमले की प्रकृति का खुलासा नहीं किया है।
साजिश
काश पटेल ने क्या बताया?
FBI निदेशक पटेल ने यह जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, 'आज सुबह FBI ने एक संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया और मिशिगन में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हैलोवीन सप्ताहांत में एक हिंसक हमले की साजिश रच रहे थे। अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। FBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उन जवानों और महिलाओं का धन्यवाद, जो 24 घंटे सतर्क हैं और मातृभूमि की रक्षा के मिशन को विफल कर रहे हैं।'
जांच
ISIS की मदद कर रहा था आरोपी
अभी FBI ने संदिग्ध की पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी को डेड्रॉइट के उपनगर से पकड़ा गया है। आरोपी की उम्र 19 वर्ष है और उसके साथ एक साथी भी था। आरोपी पर आतंकी संगठन ISIS की मदद करने और घातक उपकरणों की जानकारी देने का आरोप है। आरोपी के दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल की कैद या आजीवन कारावास हो सकती है। उसने सामूहिक गोलीबारी की साजिश रची थी।