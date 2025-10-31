डोनाल्ड ट्रंप को विमान और दादा के जन्म प्रमाण पत्र समेत क्या-क्या कीमती और खास तोहफे मिले हैं?

इस हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे पर थे। वे मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और दक्षिण कोरिया भी गए। इस दौरान राष्ट्राध्यक्षों ने ट्रंप को कई कीमती तोहफे दिए। इससे पहले कतर ने ट्रंप को बेहद आधुनिक विमान उपहार में दिया था। आइए ट्रंप को अब तक मिले बेशकीमती तोहफों के बारे में जानते हैं।

इजरायल इजरायल ने दिया सोने की परत चढ़ा पेजर इस साल जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया, तो वे ट्रंप के लिए सोने की परत चढ़ा एक पेजर बतौर उपहार ले गए। CNN के मुताबिक, ट्रंप से जुड़े एक शख्स ने बताया था कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि उन्हें ये उपहार अजीब लगा। नेतन्याहू ने पेजर का चयन इसलिए भी किया था, क्योंकि 2024 में इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह लड़ाकों के पेजर में विस्फोटक फिट कर उनमें धमाके किए थे।

कतर कतर ने दिया था 3,400 करोड़ रुपये का विमान ट्रंप ने इस साल मई में कतर का दौरा किया था। तब उन्हें कतर सरकार ने आधुनिक बोइंग 747-8 जंबो विमान उपहार में दिया था, जिसकी कीमत करीब 3,400 करोड़ रुपये है। ये अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला सबसे महंगा विदेशी उपहार है। दुनिया के इस सबसे बड़े वाणिज्यिक विमान में बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया, लाउंज और बाथरूम जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। ये हवा में उड़ते हुए एक महल की तरह है।

जर्मनी जर्मनी ने ट्रंप को दिया था दादा का जन्म प्रमाण पत्र इस साल जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने व्हाइट हाउस की अपनी पहली यात्रा की तो वे ट्रंप के लिए एक बेहद निजी और पारिवारिक तोहफा लेकर आए। उन्होंने ट्रंप को उनके दादा के जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति भेंट की। बता दें कि ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ट्रंप का जन्म 14 मार्च, 1869 को जर्मनी के काल्स्टेट प्रांत में हुआ था। मर्ज ने ट्रंप को अपने पूर्वजों की भूमि पर आने का निमंत्रण भी दिया था।

गोल्फ गोल्फ से जुड़ी ये चीजें भी उपहार में मिलीं ट्रंप को गोल्फ बेहद प्रिय है। यही वजह है कि उन्हें गोल्फ से जुड़ी चीजें नियमित तौर पर उपहार में मिलती रहती हैं। जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ट्रंप को दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा इस्तेमाल किया गया एक पुटर भेंट किया। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ट्रंप को गोल्फ के बारे में एक किताब दी थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ट्रंप को एक गोल्फ क्लब भेंट किया था।